مسؤول صيني: خفضنا الفقراء بالبلاد بمقدار الثلثين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- أعلن مسؤول صيني أن سلطات بلاده تمكنت من تقليض مستوى الفقر بأكثر من الثلثين خلال الأعوام الخمسة الماضية، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الصينية الرسمية، شينخوا.

ونوه مدير مكتب المجموعة القيادية لمجلس الدولة المتختصة بالتنمية وتخفيف حدة الفقر، ليو يونغ فى مؤتمر صحفى الجمعة بأن “هناك ما يقرب من 30 مليون صينى يعيشون دون خط الفقر الوطنى فى نهاية العام الماضى مقارنة مع 98.99 مليون فى عام 2012”.

وأضاف ليو “لقد اقتربنا من تحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع”. ولفتت وكالة الانباء الصينية إلى أن تخفيف حدة الفقر اصبح واحدا من” المعارك الثلاث الشاقة”، التى تخوضها السلطات في بكين خلال الأعوام، حيث تهدف الدولة الى القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2020 فى محاولة لخلق “مجتمع مزدهر على نحو معتدل”.