البابا: لنصلِّ لأجل الحرية الدينية لجميع المؤمنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس الى الصلاة من أجل الحرية الدينية بالنسبة لجميع المؤمنين.

وفي رسالة فيديوية تضمنت النوايا التي يعتزم البابا الصلاة لأجلها في شهر كانون الثاني/يناير، الجاري، أضاف “عندما نفكر بمن يتعرض للاضطهاد بسبب دينه، نتجاوز التمييز على مستوى الطقوس أو العقائد”، فلـ”نضع أنفسنا إلى جانب الرجال والنساء الذين يكافحون لعدم التخلي عن هويتهم الدينية”، ولـ”نصلِّ من أجل كل منهم، لكي يتمكن المسيحيون والأقليات الدينية الأخرى أيضا في الدول الآسيوية، أن يعيشوا إيمانهم بحرية كاملة”.

وأشار البابا الى أن “في عالم الثقافات المتنوعة في آسيا، تواجه الكنيسة مخاطر عديدة”، وقد “أصبحت مهمتها أكثر صعوبة لكونها أقلية”. واختتم بالقول إن “هذه المخاطر والتحديات تتقاسمها الكنيسة مع تقاليد دينية أخرى ذات أقلية، والتي تجمعنا وإياها الرغبة بالحكمة والحقيقة والقداسة”.