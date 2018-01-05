البابا: نستنشق هواءً محتقناً بالأحكام المسبقة ضد الأجنبي والمختلف عنّا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إننا نستنشق هواءً محتقناً بالأحكام المسبقة ضد الأجانب وكل من يختلف عنّا.

وفي الكلمة التي ألقاها بقاعة كليمنتين في القصر الرسولي الجمعة، لدى استقباله ممثلي الرابطة الإيطالية للمدرسين الكاثوليك، أضاف البابا أن “علينا تحرير أنفسنا من الأحكام المسبقة المنتشرة، والتي إن أردنا إمتلاك مكانة بموجبها، علينا أن نكون تنافسيين، عدوانيين، قساة على الآخرين، وبشكل خاص أولئك الذين يختلفون عنا، الأجانب أو الذين بأي شكل من الأشكال يُنظر إليهم على أنهم عقبة في طريق إثبات وجودنا”.

وأشار البابا الى أنه “للأسف، هذا هو الهواء الذي غالبا ما يستنشقه أطفالنا”، وأن “العلاج هو التأكد من إمكانية أن يتنفسوا هواء مختلفاً، صحياً وأكثر إنسانية”. ودعا إلى “تعزيز ثقافة اللقاء، والتشجع على اتباعها بشكل أكثر اتساعا وحزما إنْ أمكن”، مبينا أن “القواعد الحاسمة في هذا التحدي الثقافي في الواقع، هي التي يتم تلقينها في السنوات الأولى من التعليم لدى الأطفال”.

وذكر البابا أن “المعلمين المسيحيين، سواء أكانوا يعملون في المدارس الكاثوليكية أم الحكومية، مدعوين إلى تحفيز انفتاح الطلاب على الآخر كشخص، كأخ وأخت لمعرفته واحترامه مع تاريخه، نقاط قوته وضعفه، غناه وحدوده”.

وخلص البابا مؤكدا أن “الرهان يكمن في التعاون لتنشئة شباب منفتحين ومهتمين بالواقع الذي يحيط بهم، قادرين على تقديم الرعاية وإظهار الحنان”.