مسؤول في فتح: حماس أبدت استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة القيادة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- قال مسؤول في حركة (فتح) إن حركة (حماس) ابدت استعدادها خلال الحوارات التي جرت معها أن تضع سلاحها تحت إمرة القيادة الفلسطينية، ولكن لم يتم بحث هذا الأمر بتفاصيله.

واضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف اسمه، لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء “حتى الآن لم يجر بحث موضوع السلاح ولكن (حماس) قالت انه في حال الإتفاق فإنها ستكون مستعدة لوضع سلاحها تحت إمرة القيادة الفلسطينية”.

وتابع المسؤول “حماس ربطت ما بين هذا الأمر وبين إنضمامها إلى منظمة التحرير الفلسطينية حيث يكون قرار الحرب والسلام هو قرار الجميع وليس طرف واحد لوحده”.

وأشار المسؤول إلى انه ” ما زال من المبكر الحديث عن تفاصيل هذا الأمر”. وقال “هناك الكثير من التفاصيل التي ينبغي بحثها بهذا الشأن ولم يتم حقيقة البحث في هذا الأمر جديا حتى الآن”.

وكانت صحيفة الحياة اللندنية قد بادرت بالحديث عن هذا الأمر، بينما رفض مسؤولون في حركة حماس تواصلت معهم وكالة (آكي) الايطالية للأنباء التعليق على ذلك.

وتراجعت مسيرة المصالحة الفلسطينية بشكل ملموس في الشهر الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث شهدت الأراضي الفلسطينية مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وتجري مصر مساع من اجل اعطاء دفعة جديدة لعملية المصالحة.

وسيشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر ينظمه الأزهر الشريف في العاصمة المصرية القاهرة يومي السادس والسابع عشر من الشهر الجاري حيث من المرتقب أن يلتقي أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولم تستبعد مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إمكانية ترتيب لقاء بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية.