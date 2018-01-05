المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 3100 مهاجر قضى بحراً عام 2017

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف – قالت المنظمة الدولية للهجرة (OIM) إن 3116 مهاجرا فقدوا حياتهم في البحر المتوسط عام 2017، في محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وذكر تقرير صدر عن المنظمة الجمعة، أن “هذه المعطيات على الرغم من مأساويتها، إلا أنها شهدت انخفاضا حادا مقارنة بالسنوات الأخيرة”، وأنه “يكفي مجرد التفكير بأن ضحايا (رحلات الأمل) تجاوزوا في عام 2016 الـ5140 شخصا”.

وأشار التقرير الى أن “السنة التي انتهت لتوها، وصل مجموع المهاجرين واللاجئين الوافدين الى 171635″، وأن “أقل من 70٪ منهم بقليل، وصل الى إيطاليا (119310)، والباقي مقسم بين اليونان وقبرص واسبانيا”.

وخلص التقرير الى القول إن “هذه المعطيات في إنخفاض أيضا، مقارنة بعام 2016، عندما كان إجمالي عدد الوافدين أكثر من الضعف”، أي “ما يعادل 363504”.