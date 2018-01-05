وزير إيطالي: أقل نسبة للعبء الضريبي منذ عام 2011

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير إيطالي إن بيانات المعهد الوطني للإحصاء (إستات) تُظهر إن “العبء الضريبي لم ينخفض هكذا أبدا منذ عام 2011”.

وأضاف وزير السياسات الزراعية ماوريتسيو مارتينا، في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الجمعة، “لقد حققنا في هذه السنوات نقطة تحوّل”، لكن “لا يزال هناك كثير مما يتعين القيام به”، إلا “أننا نسلك الطريق الصحيحة”، أي “دفع ضرائب أقل يعني دفع ضرائب حقيقي من قبل الجميع”.

أما وزير الاقتصاد بيير كارلو بادوان، فقد كتب هو الآخر على (تويتر) أيضا، “إن معطيات (إستات) تقول أننا نسير على الطريق الصحيحة”، حيث هناك “انخفاض في العجز، تهرب أقل من الضرائب، وتخفيف العبء الضريبي”.

هذا وقد أبرزت بيانات نشرها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء الجمعة، أن معدل العبء الضريبي في الربع الثالث من عام 2017، بلغ 40.3٪، مسجلا بذلك تراجعا قدره 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2011.

كما أفادت البيانات بأن العجز في الموازنة بلغ نسبة 2.1٪، من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ2.4٪ المسجلة في الربع المناظر من عام 2016، مما يمثل تحسنا بنسبة 0.3 نقطة مئوية.