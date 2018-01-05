وزير الخارجية الإيطالي: تعزيز التعاون الثنائي مع غينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن التعاون الثنائي لبلاده مع غينيا يتعزز.

وفي المحطة الثالثة والاخيرة من رحلته الى افريقيا، وهي الأولى لعام 2018، أضاف الوزير ألفانو أن الأواصر التي تجمع بلاده وغينيا “يشهد عليها افتتاح سفارتنا في العاصمة كوناكري”، الذي سيتم قريبا، بينما تولى سفيرنا مهامه بالفعل في تشرين الثاني/نوفمبر”، الماضي.

وذكر وزير الخارجية أن “تعاوننا يمتد من الأمن إلى التنمية الاجتماعية الاقتصادية، مرورا بقضايا الهجرة والتعاون في مجال ملفات الأجندة الإقليمية والعالمية”، وأن “هذا الأخير يؤيده أيضا تعيين الرئيس ألفا كوندي بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية الذي اجتمع بزميله مامادي توريه والرئيس كوندي، “لقد توقعنا تدخلا كبيرا لإعادة تأهيل النظام الصحي الوطني بعد تفشي وباء إيبولا، برصيد معونة بقيمة 20 مليون يورو في عام 2016″، مشيرا الى أن “التعاون الايطالى ينوي دعم مشروع على مدى سنوات عديدة لتنمية القطاع الزراعي بمساهمة قدرها 1.5 مليون يورو سنويا”، مما “يسهم فى الجهود التي تبذلها حكومة غينيا من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية”.

وخلص ألفانو الى القول “إن النمو الاقتصادي والاجتماعي لغينيا يعتمد أيضا على النتائج التي حددناها لأنفسنا بشأن مسألة الهجرة، وهو تحد مشترك لأفريقيا وأوروبا”.