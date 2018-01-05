مسؤول إيطالي يدين ألقاء زجاجات حارقة ضد مركز للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – أعرب مسؤول إيطالي عن إدانته لاقدام أشخاص مجهولين على ألقاء زجاجات حارقة ضد مركز إقامة مؤقت للمهاجرين في إحدى ضواحي مدينة فلورنسا، وسط البلاد.

وتعليقا على الحادث الذي وقع الليلة الماضية في بلدة كابريليا التابعة لبلدية بيتراسانتا، أضاف رئيس إقليم توسكانا إنريكو روسي، “أرى أنه أمام مشاهد من هذا القبيل، هناك من يقدم بعض التبريرات”، وأردف “إنها أعمال عنف تكشف عن بعض الميول الفاشية الجديدة المساوية لتلك القديمة”.

وأكد المسؤول الإقليمي أن “قوات الشرطة ستجري تحقيقاتها”، لكن “من جانب المؤسسات والمجتمع المدني، لا يمكن الا أن تأتي إدانة راسخة”. وأردف “توسكانا هي أرض استقبال، وقد أظهرت ذلك في هذه السنوات، وأصبحت رائدة لنموذج أعطى نتائج ممتازة، بمشاركة المواطنين والبلديات”.

وخلص روسي الى القول “بالنسبة لأولئك الذين يحاولون تلويث حياة مجتمعاتنا بالعنف الجسدي أو اللفظي، لن يكون هناك أي مجال للتسامح”.