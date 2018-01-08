البحرية الليبية: إنقاذ 272 مهاجراً سرياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ أعلنت القوات البحرية الليبية عن عملية إنقاذ جرت قبالة سواحل البلاد وشملت 272 مهاجراً سرياً.

وأضاف المتحدث باسم القوات البحرية الليبية العميد بحار أيوب قاسم، في بيان تلقته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الاثنين، أنه “إثر بلاغ من غرفة حرس السواحل تمكن الزورق صبراتة، التابع لقطاع طرابلس للحرس، من إنقاذ عدد 272 مهاجراً سرياً، كانوا على متن قاربين مطاطيين”، بينهم “53 إمراة، 56 طفل، وجثتين لإمرأتين، إحداهما حامل والأخرى كانت مريضة”.

وذكر البيان أن “عملية الإنقاذ تمت على مرحلتين منفصلتين”، حيث “تم إنقاذ القارب الأول على بعد حوالي 30 ميلا بحريا شمال منطقة القره بوللي، وكان قد فقد محركه الذي سقط في البحر حسب إفادة المهاجرين السريين”، وقد “وجدت بهذا القارب حالتي الوفاة المذكورتين وسببهما إزدحام القارب وتكدس المهاجرين على بعضهم البعض”. أما “القارب الثاني، فقد وجد متوقفاً لعطل في المحرك شمال منطقة القره بوللي، على بعد حوالي 12 ميلا”.

وأشار الى أن “المهاجرين السريين من جنسيات أفريقية مختلفة”، وأنه “تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية مساء أمس، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية وبحضور جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، المنظمة الدولية للهجرة والهيئة الطبية الدولية، تم تسليمهم لمركز إيواء طريق السكة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وقال البيان إن “المنظمات الدولية التي تحرص على الحضور في الأغلب، يكون حضورها شكلياً وإعلامياً، وما تقدمه من مساعدات للمهاجرين لايرقى الى مستوى ما تستحصل عليه من مساعدات وإلى مستوى الدعاية التي تبثها عبر وسائل الإعلام والتواصل المختلفة”.

وخلص العميد قاسم الى القول “نتمنى أن يكون الهلال الأحمر الليبي هو البديل والوحيد الذي يمكّن من العمل في مثل هذه الأحداث، حتى لا يزايد علينا أحد ويقطف ثمرة جهدنا”.