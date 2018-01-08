البابا: ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس الى “ضرورة عودة اللاجئين الكثيرين الذين وجدوا ضيافة وملجأ في البلدان المجاورة”، لسورية “وبشكل خاص الأردن، لبنان وتركيا”.

ولدى استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي الاثنين، لتبادل التهاني التقليدية بالعام الجديد، أشار البابا الى أن “ما قامت به هذه البلدان والجهود التي بذلتها في أوضاع صعبة كهذه، يستحقّ تقدير المجتمع الدولي بأسره ودعمه”، وهو “المدعو في الوقت ذاته إلى السعي لخلق الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين”، بل “أنه التزام عليه أن يحمل مسؤوليته بشكل فعلي، بدءأً بلبنان، ليبقى هذا البلد الحبيب رسالة احترام وتعايش، ونموذجاً يقتدى به للمنطقة وللعالم بأسره”.

وخلص البابا بيرغوليو الى القول إن “من الضروريّ أيضًا أن تكون هناك رغبة بالحوار في العراق الحبيب”، لكي “تتمكن مختلف العناصر العرقية والدينية أن تجد مرة أخرى، طريق المصالحة والتعايش السلمي والتعاون”، وكذلك “في اليمن وفي أجزاء أخرى من المنطقة أيضًا، وفي أفغانستان”.