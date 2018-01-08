تشاور أوروبي حول إيران وتضارب بشأن زيارة ظريف لبروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناقشت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مع وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريل مسائل متصلة بالسياسة الأوروبية والإقليمية والدولية ومنها الملف الإيراني.

وجاء النقاش خلال لقاء المسؤولة الأوروبية، الوزير الألماني أثناء زيارة الأخير اليوم لبروكسل، حسب ما أعلن مكتب موغيريني على صفحته الرسمية على شبكة الانترنيت.

وحول هذا اللقاء والموضوع الإيراني بالتحديد، فضلت المتحدثة باسم موغيريني، التركيز على أن التعاطي الأوروبي مع إيران يركز بالدرجة الأولى على كيفية تطبيق الاتفاق المتعلق بتأطير النشاط النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه عام 2015، بين المجموعة الدولية 5+1 وطهران.

وأفادت كاترين ري، أن مسألة الاحتجاجات الأخيرة في إيران قد تم التطرق إليها في أروقة الاتحاد الأوروبي على أكثر من مستوى، مشيرة إلى أن موغيريني تتواصل بشكل مستمر مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

أما بشأن تصريحات غابريل ومفادها قيامه بالتعاون مع موغيريني بدعوة ظريف لزيارة بروكسل يوم غد، فقد جاء كلام المتحدثة غامضاً، قائلة “لا أعرف عن أي لقاء نتحدث هنا، ولا أستطيع تأكيد أي شيء”، حسب ردها على أسئلة الصحفيين.

وحرصت ري على التأكيد أن الاتحاد الأوروبي كان قد أصدر بياناً بشأن الاحتجاجات في إيران، موضحة أن الموقف الأوروبي لم يتغير.

ويأتي التنافر بين كلام الوزير الألماني وما صدر اليوم عن المتحدثة باسم موغيريني، لينعش التساؤلات حول عمل مؤسسات الاتحاد.

إلى ذلك، أكدت مصادر أوروبية مطلعة أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي الانصياع إلى الضغوط الأمريكية بخصوص التعامل مع إيران سواء تعلق الأمر بالتعاطي مع حركة الاحتجاجات التي جرت مؤخراً داخل البلاد أو بخصوص الاتفاق النووي.

وينظر الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق المذكور بوصفه “ضمانة” للسلم في الأجواء الدولية الحالية، وإلى إيران بحد ذاتها كلاعب أساسي في الشرق الأوسط لا يمكن تجاوزه.