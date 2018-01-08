الخارجية الإيطالية: ألفانو في بلغراد غداً للقاء نظيريه الصربي والالباني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن وزير الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو يقوم غدا بزيارة بلغراد، لعقد اجتماع قمة ثلاثي لوزراء خارجية ايطاليا وصربيا والبانيا، بمقر الحكومة ورئاسة البلد البلقاني، قصر صربيا.

وأضاف بيان لمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الاثنين، أن “الزيارة الى العاصمة الصربية ستبدأ بالاجتماع بين ألفانو ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوسيتش، عند الساعة 12:45، في مقر رئاسة الجمهورية”.

وأشار البيان الى أن “الوفد الايطالي سيصل من ثم الى قصر صربيا، حيث يبدأ الاجتماع الثلاثي بالصورة الجماعية التقليدية عند الساعة 13:30″، ويليها “الاجتماع الثلاثي بحضور ألفانو ووزير الخارجية الصربي ايفيكا داسيتش والالباني ديتمير بوشاتي”.