متحدثة أوروبية لـ آكي: لا زيارة لوزير خارجية إيران لبروكسل غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نفت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الأنباء التي تم تداولها عن إمكانية زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى بروكسل يوم غد.

وأشارت كاترين ري، في رد على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بهذا الشأن، أنه “ليس هناك أي تخطيط للقاء مع السيد ظريف يوم غد”، حسب كلامها.

ويأتي جواب المتحدثة بعد ساعات من الغموض واللغط حول إمكانية حضور ظريف إلى بروكسل غد، بناء على دعوة من كل من السيدة موغيريني ووزير الخارجية الألماني سيغمار غابريل لمناقشة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، كما سبق للأخير وأعلن أمس في تصريحات صحفية.

أما الوزير الألماني فقد التقى موغيريني اليوم في بروكسل، وبحث معها مسائل تتعلق بالسياسة الأوروبية والإقليمية والدولية ومن ضمنها إيران.

ولكن الحديث الأوروبي عن إيران، يتمحور حسب مصادر متعددة، بالدرجة الأولى، حول طرق المحافظة على الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 بين مجموعة 5+1 وطهران.

أما بشأن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في بعض المدن الإيرانية، فقد كان الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً دعا فيه كافة الأطراف إلى نبذ العنف، مشدداً على ضرورة حماية الحق في التعبير السلمي عن المطالب.

ويرفض الاتحاد الأوروبي، حسب مصادره، اللحاق بالركب الأمريكي في التعاطي مع إيران سواء كان ذلك يتعلق بالملف النووي أو بالاحتجاجات الشعبية.