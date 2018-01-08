طرابلس: رئيس المجلس الأعلى يلتقي المبعوث الأممي سلامه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي الإثنين، الممثل الخاص للأمين للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامه، بحضور النائب الأول للرئيس ومُقرر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال بيان لمكتب السويحلي إنه “جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ومستجدات خطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا”، حيث “جدد السيد سلامه التأكيد على أن كافة مؤسسات الدولة تستمد شرعيتها من الإتفاق السياسي ولا شرعية لأحد دونه”.

وتابع البيان “من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة (السويحلي) على ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة والحد من التدخلات الخارجية في شؤون البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة تتولى التمهيد للإستحقاقات الدستورية والديموقراطية القادمة”.