عمدة بوتساللو: كنّا أول من حذّر من تسلل الجهاديين على قوارب الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال عمدة مدينة بوتساللو (صقلية) روبرتو أماتونا، “كنا أول من أطلق هذا الإنذار”، أي التحذير من تسلل الجهاديين على قوارب الهجرة.

جاء هذا تعليقا على كلمات وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، الذي قال في مقابلة مع صحيفة (دي فيلت) الألمانية، إن “ما كان يبدو مستحيلا قبل بضعة أشهر، أي تسلل مقاتلي تنظيم (داعش) على بعض قوارب الهجرة، أصبح الآن ممكنا”.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الاثنين، أضاف رئيس بلدية بوتساللو (راغوزا)، أن التحذير وردا “عنّا حتى وأنْ تم استغلال مخاوفنا لدرجة أن مدينتنا التي كانت دائما في الطليعة في استقبال المهاجرين، اعتُبرت عنصرية”، أما “الآن، فكلمات الوزير تؤكد أن ذلك الإنذار كان له أساسا”.

وتابع عمدة المدينة “لقد أدركنا أن هناك نوعا جديدا من المهاجرين، ليسوا أناسا فارين من الحرب والعنف، بل شباب متسللين، متغطرسين ومتعجرفين”، مبينا أنه إزاء هذا التغيير في ظاهرة الهجرة في مدينته، ​​أخذ أماتونا القلم والورق وكتب للوزير مينيتي.

وخلص المسؤول المحلي الى القول “حظيت مع الوزير بحوار ايجابي جدا”، حيث “حضر الى بوتسالو واستمع لما لدينا”، انه “وزير داخلية عظيم ونحن نشعر بالاطمئنان من إجراءاته”.