مسؤولة أممية: يجب إنقاذ الأرواح على البر وفي البحر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مسؤولة أممية إنه يجب إنقاذ الأرواح على البر وفي البحر، في إشارة الى المهاجرين.

وفي تصريحات من كاتانيا (صقلية) حيث تساعد في عمليات إنزال 86 مهاجرا تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة في عرض البحر، إثر تحطم القارب الذي كان يحملهم، أضافت الناطقة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين كارلوتّا سامي “نحن في كاتانيا، نستقبل الناجين من أول حادث تحطم سفينة لعام 2018”.

واضافت سامي، أن “الجثث التي تم انتشالها 8، وجميعها لنساء، بينها أم لطفل يبلغ من العمر سنتين، وقد أصبح يتيما الآن”، مؤكدا “وجوب أن يتم إنقاذ هذه الأرواح على البر وفي البحر دون تردد”، فـ”حياة هؤلاء الأشخاص في خطر كل يوم”.

هذا ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن “عدد ضحايا حطام السفينة هذا لا بد أن يصل الى 64 شخصا على الاقل”.