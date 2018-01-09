 رئيس الموساد الإسرائيلي: لدينا عيون وآذان وأكثر من ذلك في ايران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – استبعد رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين أن تؤدي الإحتجاجات الإيرانية إلى تغيير نظام الحكم في إيران.

وقال كوهين “ان لإسرائيل عيونا واذانا واكثر من ذلك في إيران”، واضاف بشأن الإحتجاجات إنها “لن تسفر عن زعزعة النظام الحاكم في إيران على الرغم من انه سيكون من دواعي سروري ان يحدث انقلابا اجتماعيا”، وأردف “اعتقد بان هذا الامر قد يحصل مستقبلا”.

وأشار خلال مؤتمر في القدس الثلاثاء، إلى أن “لإيران خطة استراتيجية بعيدة المدى هدفها تحقيق رؤيا بسط سيطرتها على الشرق الأوسط”، وقال “ان الإيرانيين يزحفون بدون أي عائق باتجاه الشرق الأوسط مع قوات كبيرة للغاية منها فرق تابعة للحرس الثوري بحيث يتدفق مقاتلون شيعة عنها بينهم افغان الى المنطقة عبر ممر جوي وبري عكفت ايران على تشكيله”.

وكان مسؤولون إسرائيليون على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شجعوا الإحتجاجات ضد نظام الحكم في إيران.