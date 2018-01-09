ايطاليا: ارتفاع نسبة العاملين في تشرين الثاني الى نسبة 58.4٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في مجال العمل بإيطاليا إرتفاع عدد الموظفين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بمجموع 0.3٪ نقطة مقارنة بشهر تشرين الأول/أكتوبر السابق له”، أي ما يعادل 65 ألف وحدة، ليرتفع معدل العاملين إلى نسبة 58.4٪”.

وأشار التقرير الذي أعده معهد الإحصاء الوطني الإيطالي (إستات) الثلاثاء، الى أن “نمو عدد العاملين في الفترة المذكورة شمل كلا الجنسين وجميع الفئات العمرية، باستثناء الفئة بين 35-49 سنة”، حيث “تبين زيادة عدد الموظفين الدائميين، وبشكل أكبر ذوي العقود لفترة محددة”، في حين “انخفض قليلا عدد العاملين المستقلين”.

ووفقا للمعهد الإحصائي فإن “الفترة من أيلول/سبتمبر – تشرين الثاني/نوفمبر، شهدت زيادة في عدد الموظفين مقارنة بالفصل السابق، بحاصل 0.4%، أي ما يعادل 83 ألف شخص”، وهي “تشمل النساء والرجال، وتتركز أساسا بين من هم في سن الخمسين، ووكذلك بين الفئة من 15-24 سنة بشكل أقل قليلا”، مقابل “انخفاض في الفئة بين 25-49 عاما”.

وخلص التقرير الى القول إن “الزيادة تنحصر بين الموظفين المؤقتين، في حين أن انخفض عدد الموظفين الدائميين وبقي عدد العاملين المستقلين مستقرا”.