وزير الخارجية الأردني يهاتف موغيريني لإحاطتها بنتائج الإجتماع الوزاري العربي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

عمان ـ أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، أطلعها خلاله على نتائج الاجتماع الوزاري العربي الذي استضافته المملكة السبت الماضي.

وكان الإجتماع الوزاري السالف الذكر، يهدف الى بحث سبل الحد من التداعيات السلبية لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال موقع وزارة الخارجية الأردنية، إن “الوزير الصفدي أبلغ موغيريني أن الدول العربية التي أجمعت على رفض القرار خرقا للقانون الدولي لا أثر قانونيا له، توافقت على العمل مع المجتمع الدولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967”.

وقد “اتفق الصفدي وموغيريني على أهمية العمل من أجل إطلاق جهود جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِلة”. وأكد وزير الخارجية “أهمية دور الاتحاد الأوروبي ودوله في ايجاد آفاق سياسية تكسر الجمود في الجهود المستهدفة تحقيق السلام الشامل والدائم، وثمن موقف الاتحاد الداعم لحل الدولتين الذي تعتبره المملكة السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وذكرت الخارجية أن “الصفدي بحث وموغيريني سبل التنسيق من أجل إطلاق الجهد الدولي المطلوب لإيجاد أفق سياسي للتوصل إلى حل الصراع على أساس حل الدولتين”.

وكان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري كلّف الوفد الوزاري العربي الذي اجتمع في عمان برئاسة المملكة بصفتها رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، بالتواصل مع المجتمع الدولي لتأكيد بطلان قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والحد من تداعياته، والمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

كما اتفق الوزراء على العمل مع المجتمع الدولي على إطلاق جهد سياسي فاعل للتوصل إلى حل الدولتين.

وكان الصفدي قد التقى موغيريني في بروكسل الشهر الماضي لبحث تداعيات القرار الأميركي وأجرى معها عدة اتصالات مذّاك لتنسيق المواقف.

واكدت موغيريني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية بعد لقائهما في بروكسل أن أيا من الدول الأوروبية لن تعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل أو تنقل سفارتها إليها.