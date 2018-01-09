يوروستات: انخفاض معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – كشف مكتب الاحصائيات الأوروبية يوروستات عن انخفاض متواصل في معدلات البطالة سواء في منطقة العملة الموحدة (اليورو)، أو في عموم دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المكتب في أحدث تقرير له صدر اليوم أن معدلات البطالة في الدول الأوروبية الـ19 التي تستخدم العملة الموحدة، قد وصل إلى 8.7% في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه حيث سجلت نسبة البطالة 8.8%.

وأشار التقرير الى أن الانخفاض التدريجي هو العنوان الأبرز لنسب البطالة في منطقة اليورو، حيث كان المعدلات تصل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 إلى 9.8%، مشيرا الى أنها “النسبة الأقل المسجلة في منطقة اليورو منذ بداية عام 2009″، حسب كلام المتحدث باسم المفوضية والذي علق على التقرير اليوم.

أما في عموم دول الاتحاد الأوروبي الـ28، فقد سجلت نسب البطالة في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017، نسبة 7.4%، بمقابل 8.3% خلال الشهر نفسه من العام 2016.

وهنا أكد ماغاريتس شيناس أن نسب البطالة المسجلة حديثاً في دول الاتحاد تعد الأقل منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2008.

أما الدول التي سجلت النسب الأقل من العاطلين عن العمل في الفترة التي شملها التقرير، فقد جاءت جمهورية التشيك على رأس القائمة بنسبة 20.6%، تليها مالطا ثم ألمانيا بمعدلات تصل إلى 3.6 % لكل منهما.

ولاتزال اليونان، دائماً حسب يوروستات، تسجل أعلى نسب البطالة، والتي وصلت في أيلول/سبتمبر عام 2017 إلى 20.5% ثم إسبانيا بنسبة 16.7%، “ومع ذلك فإن نسب البطالة تتابع انخفاضها في هذين البلدين حسب المقارنات السنوية”، وفق التقرير.

ونوه التقرير بأن معدلات بطالة الشباب، ممن تقل أعمارهم عن 25 عاماً، تميل أيضاً إلى الانخفاض تدريجياً حسب المقارنات السنوية والشهرية.