السويحلي يلتقي وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، الثلاثاء وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، المهدي البرغثي، بحضور مدير مكتب الرئيس للشؤون العسكرية والأمنية في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقال بيان لمكتب السويحلي إنه “جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع العسكرية في البلاد، وأهم العراقيل والتحديات التي تواجه عمل وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية، وسُبل تذليلها”.

وخلص البيان الى القول إن “وزير الدفاع، أحاط من جانبه السيد الرئيس بآخر مستجدات جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وضرورة إشراك جميع ضباط الجيش الليبي من الغرب والشرق والجنوب في هذه الجهود دون استثناء، وبرعاية الأمم المتحدة بعيدًا عن المبادرات الفردية”.