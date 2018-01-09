أسقف إيطالي: المهاجرون يجازفون بأن يصبحو سلعة انتخابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى أسقف إيطالي أن الهجرة “تجازف بأن تصبح مجرد سلعة انتخابية كحد أقصى”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في روما الثلاثاء، لتقديم مبادرات اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين، الذي يُحتفل به يوم الأحد المقبل، لفت الأمين العام لمجلس الأساقفة الإيطاليين، المونسنيور نونتسيو غالانتينو الى أن “الجو الذي نعيشه لا يُعدّ من أفضل الأجواء”، لأنه “يفقتر الى المواجهة السلمية والحوار”.

وقد استنكر المونسنيور غالانتينو أيضا “المحاولات السائدة الى حد ما، حتى بين بعض الفئات الكاثوليكية الإيطالية”، التي “تسعى لجعل الانتباه من جانب البابا بواقع الهجرة، يبدو كاهتمام من اللحظة الأخيرة، يتسم به البابا الحالي فقط”.