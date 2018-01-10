جامع روما: مكافحة التطرف أهم تحدٍ اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا – جامع روما الكبير إن “التحدي الأهم اليوم بالنسبة للمسلمين هو الوقاية من التطرف والحيلولة دون انتشاره بين الشباب بشكل خاص”.

وقال بيان للمركز الإسلامي الأربعاء، أن رئيسه، البرلماني خالد شوقي “ألقى كلمة مساء أمس في قاعة بندكتس السادس عشر في جامعة سانتا كروتشي (الصليب المقدس) البابوية في روما، خلال تقديم حلقة دراسية بعنوان “التقاليد الدينية الكبرى”، قائلا إن “علينا إحياء الحوار بين رجال ونساء من التقاليد الدينية المختلفة لمعالجة تحديات العالم المعاصر معا”.

وتابع “بالنسبة لنا نحن المسلمون، فإن أهم تحدٍ اليوم هو منع التطرف ومقاومته، وبشكل خاص بين الشباب”. وأردف “إنه التزام أود مشاطرته مع جميع الممثلين الدينيين الحاضرين هنا”، واختتم شوقي بالقول إن “جامع روما الكبير مفتوح لجميع أشكال التعاون والجهود المشتركة لتعزيز التعايش السلمي في بلادنا”.