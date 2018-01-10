المفوضية الأوروبية تعتزم مطالبة الدول الأعضاء بزيادة مساهماتها في الموازنة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناقشت المفوضية الأوروبية خلال اجتماعها الدوري في بروكسل الأربعاء، مسائل تتعلق بالموازنة الأوروبية العامة لما بعد عام 2020.

ويلقي خروج بريطانيا من الاتحاد بظلال ثقيلة على الموازنة الأوروبية القادمة، أي عندما يتقلص عدد الأعضاء إلى 27 فقط، وحسب كلام المفوض المكلف بشؤون الموازنة غينتر أوتينغر، “لا بد من بعض التضحيات”.

ومن المنتظر أن تعلن المفوضية في وقت لاحق اليوم عن اقتطاعات هامة في موازنتها، ما سيؤثر سلباً على صناديق التماسك الاجتماعي والمساعدات الهيكلية المخصصة لتنمية بعض المناطق النائية في دول الاتحاد.

وستطلب المفوضية من الدول الأعضاء، حسب ما يتم تداوله هنا، زيادة مساهماتها المالية في الموازنة بنسبة 1% أو أكثر بقليل.

وتتوقع مصادر مطلعة في المفوضية أن تثير مثل هذه الإعلانات جدلاً واسعاً، خاصة في ظل “عجز” بعض الدول عن تلبية هذه الطلبات وشعور البعض الآخر بالضيق بسبب تقلص مجالات استفادته من الصناديق الأوروبية.