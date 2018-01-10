السلطة الفلسطينية: السفير الأمريكي في تل ابيب يصب الزيت على النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – رفضت السلطة الفلسطينية تهجم السفير الأمريكي في تل ابيب دافيد فريدمان معتبرة إنه بمواقفه “يصبر الزيت على النار”.

وقال فريدمان تعليقا على مقتل مستوطن إسرائيلي في هجوم مسلح في الضفة الغربية أمس، إن حركة “(حماس) تمجد القتلة وستوفر قوانين السلطة الفلسطينية المكافآت المالية لهم ، ليس هناك حاجة للبحث أكثر عن اسباب عدم تحقق السلام”.

لكن وزارة الخارجية الفلسطينية قالت، إن “هذه الاتهامات التي أطلقها فريدمان ليست جديدة، فالسفير الأمريكي في تل أبيب معروف بمواقفه المُسبقة المنحازة والانتقائية التي تعبر عن إنحيازه التام للاحتلال والإستيطان، وتنكره لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة”.

واضافت أن “هذا يدفعنا الى التساؤل: أين فريدمان من عملية إغتيال الشهيد المقعد إبراهيم أبو ثريا على الشريط الحدودي في قطاع غزة، وغيره من مئات الشهداء الفلسطينيين الذين أعدمتهم قوات الإحتلال الإسرائيلي بدم بارد وأمام كاميرات التلفزة وفي وضح النهار؟”.

وأشارت إلى انها “ترى أن تصريحات ومواقف السفير فريدمان المعادية لشعبنا كمن يصب الزيت على النار، وتضع المزيد من التعقيدات والعوائق الإضافية أمام عملية السلام وإستئناف المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، خاصة في ظل الإعلان المشؤوم الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس”.

وقالت إن “الوزارة تؤكد أن انحياز فريدمان لسياسات الإحتلال العنصرية تُشجع سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين على إرتكاب المزيد من الجرائم والإنتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وأشجارهم. إن إعلان الرئيس ترامب حول القدس، هو السبب الرئيس والمباشر في تعطيل الجهود الأمريكية المبذولة لإستئناف المفاوضات، وهو ما أدى الى غياب الأمل في تحقيق السلام، وأدخل ساحة الصراع في دوامة من عدم الإستقرار والتوتر”.