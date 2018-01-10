موغيريني تدعو لاجتماع عاجل للأطراف المانحة للسلطة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، استضافة اجتماع عاجل للجنة الاتصال المختصة بتنسيق عمل الأطراف المانحة للسلطة الفلسطينية.

وتأتي الدعوة إلى هذا الاجتماع، بعد التشاور الذي تم مع وزيرة خارجية النرويج إين ايركسون سورييد، والتي تترأس بلادها هذه المجموعة.

وسيعقد هذا الاجتماع في بروكسل يوم 31 الشهر الجاري على المستوى الوزاري، وحسب البيان الصادر عن مكتب موغيريني اليوم، فإن “الهدف من الاجتماع هو مساعدة السلطة الفلسطينية على بسط سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، بموجب اتفاق القاهرة الذي تم التوصل إليه العام الماضي”.

ويرى الاتحاد الأوروبي بأن الحاجة باتت ملحة للقيام بتحركات متعددة الأطياف من شأنها دعم التحرك نحو حل الدولتين، والذي تراه بروكسل الطريق الوحيدة المؤدية لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.

هذا وقد تصاعدت المخاوف الأوروبية والدولية من إمكانية “وأد” حل الدولتين بعد قيام الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل واعلانها نيتها نقل سفارتها للقدس.

وكان الاتحاد، بدوله ومؤسساته رفض الإعلان الأمريكي، مشدداً على تمسكه بحل الدولتين، وبإبقاء سفاراته في تل أبيب.