البابا يدعو فقراء ولاجئين لعرض سيرك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – فقراء ولاجئين ومجموعة من السجناء سيحضرون غدا عرض سيرك بفضل مبادرة للبابا والإستعداد الذي أبداه سيرك ميدرانو، الكائن في منطقة ساكسا روبرا بروما، والذي وفّر أكثر من ألفي مقعد للعرض الخيري يوم غد.

وبهذا الصدد، قال مسؤول الصدقة الفاتيكانية، المونسنيور كونراد كراييفسكي، أن “البابا فرنسيس، وجه من خلال مكتب الأعمال الخيرية الرسولية، دعوة للفقراء والمشردين واللاجئين ومجموعة من السجناء أيضا”، وكذلك الأشخاص والأسر المحتاجة، إلى جانب المتطوعين الذين يعنون بهم، للمشاركة في عرض السيرك”، الذي سيقام بعد ظهر غد الخميس.

وأوضح مسؤول الأعمال الخيرية، أن سيرك ميدرانو “أتاح جميع مقاعد خيمته الكبيرة، الـ2100 لهذا الحدث الخيري الذي دعي (سيرك التضامن) مع فقراء الأب الأقدس”.

وذكر أن البابا خلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان ، تحدث عن السيرك قائلا إن “الناس الذين يعملون فيه يخلقون الجمال، إنهم يبدعونه، وهو أمر مفيد للروح”.

ولفت المونسنيور كراييفسكي الى أن الهدية التي يقدمها فنانو السيرك “يمكنها أن تصبح بالنسبة لإخوتنا الأشد فقراً، تشجيعاً للتغلب على صعوبات ومشقّات الحياة، التي تبدو في كثير من الأحيان كبيرة جدا ولا يمكن التغلب عليها”.