مصر تترأس مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي خلال الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قال سفير جمهورية مصر العربية في إثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أبو بكر حفني، إن مصر تقلدت رئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك في إطار عضويتها بالمجلس التي بدأت منذ شهر نيسان/أبريل 2016 ولمدة ثلاث سنوات.

وأوضح مندوب مصر في الاتحاد الأفريقي، أنه قام بـ”تنظيم حفل إفطار بهذه المناسبة، حضره سفراء وممثلو الدول الأفريقية الأعضاء بمجلس السلم والأمن، فضلاً عن المسؤولين بمفوضية الاتحاد الأفريقي”، حيث “تم التشاور حول البنود الرئيسية لبرنامج عمل المجلس خلال الرئاسة المصرية”.

وأشار السفير المصري إلى “حرص مصر على التركيز على قضية منع النزاعات في إطار جهود حفظ السلم والأمن على مستوى القارة، فضلاً عن التنسيق بين الجهود الأممية والأفريقية فيما يتعلق بالدبلوماسية الوقائية”.

وأضاف سفير مصر لدى الاتحاد الأفريقي، أن “مندوبي الدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن اعتمدوا جدول أعمال المجلس لشهر يناير الجاري، حيث تتركز بنود جدول أعمال المجلس على تطورات وقضايا السلم والأمن في القارة، بالإضافة إلى العديد من القضايا الهامة على الساحة الأفريقية، مثل موضوعات الصحة العامة، والانتخابات في القارة، فضلاً عن كيفية تعزيز الحوار بين مجلس السلم والأمن وجامعة الدول العربية في القضايا محل الاهتمام المشترك”.