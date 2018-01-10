برلسكوني: إن فزنا بالانتخابات سنلغي قانون رينزي لقطاع العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني قانون العمل الذي وضعه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، قد “خدّر” سوق العمل. لذلك، إن فزنا بالانتخابات، سيتم إلغائه.

واضاف برلسكوني في في تصريحات إذاعية الأربعاء، أن “البيانات حول العمل بين الشباب ترتبط إلى حد كبير بالعقود المؤقتة”، وهي “تخلق فكرة عن نمو الوظائف، لكنها نتيجة قانون الوظائف (Jobs Act) الذي ستنتهي مدته في كانون الثاني/يناير الجاري”، وبالتالي “ستنتهي معه العديد من هذه العقود”.

ولذلك أعلن زعيم حزب (فورتسا إيتاليا)

أنه إن وصل الى قيادة الحكومة سيقوم بإلغاء هذا القانون، الذي “لم يمنح سوى دفعة مؤقتة لعقود محددة المدة، لدرجة أن ثمانية عقود من أصل كل عشرة، مؤقتة”.