جينتيلوني: نتائج مهمة من ناحية الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني لقد حققنا نتائج هامة في مجال مكافحة المتاجرين بالبشر خلال عام 2017، ونحن فخورون بذلك ونؤمن بأن السياسات الأوروبية يجب أن تمضي قدما في هذا الاتجاه”، في إشارة الى تقلص تدفقات الهجرة مؤخرا.

وفي تصريحات بعد الاتفاق الثنائي الذي وقعه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في روما الخميس، أضاف رئيس الوزراء أن “علينا أن نبدأ من البيانات المشجعة حول التنمية والاقتصاد والعمل”، لكن “يجب أن تترجم هذه الأرقام الاقتصادية الكلية إلى فرص عمل جديدة ورفاهية للأسر”.

وخلص جينتيلوني الى القول إنه “يجب على أوروبا الرهان على مجال التنمية”.