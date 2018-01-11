السلام الآن: الحكومة تدمر إمكانية حل الدولتين وآفاق السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قالت حركة السلام الآن، إن الحكومة الإسرائيلة تدمر إمكانية حل الدولتين وآفاق السلام في البلاد.

وقد صادقت لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية على مخططات لبناء 1122 وحدة سكنية جديدة في 20 مستوطنة في جميع أنحاء الضفة الغربية، كما نشرت مناقصات لبناء 651 وحدة أخرى.

وأضافت حركة السلام الآن الإسرائيلية أنه “من اصل 1122 وحدة فإن 770 وحدة تمت المصادقة عليها للإيداع و352 وحدة تمت المصادقة عليها للتحقق”.

وتابعت أن “أكثر من نصف الوحدات السكنية المصادق عليها تقع في عمق الضفة الغربية في مستوطنات ستحتاج إسرائيل إلى إخرئها في إطار اتفاق نهائي مع الفلسطينيين يقوم على اساس حل الدولتين”.

وأشارت السلام الآن إلى أن “على الرغم من أن أعداد الوحدات والعملية المختلفة قد تكون مربكة، فإن النتيجة النهائية واضحة جدا”، وهي أن “الحكومة تحاول تدمير إمكانية حل الدولتين وآفاق السلام من خلال بناء المزيد والمزيد في المستوطنات”.

وخلصت الحركة موضحة أن “هذا البرنامج يتناقض مع المصالح الوطنية لاسرائيل، ومصالح كل من يسعى الى مستقبل سلمي في المنطقة”.