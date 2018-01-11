ألفانو: رئاستنا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقوم على الحوار والمسؤولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيينا – قال وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو إن “الحوار والمسؤولية شعار رئاستنا”، لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا “فهما المكونان اللذان نعتبرهما أساسيان لإحياء روح هلسنكي”، حيث “دعاهما رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك، آلدو مورو: نقطة الانتقال نحو المستقبل”.

وفي الخطاب الذي ألقاه في فيينا الخميس، وافتتح به رسميا، رئاسة بلاده لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، وفي معرض شكره للرئاسة النمساوية المنتهية ولايتها، على “العمل الممتاز خلال عام 2017″، أكد وزير الخارجية أن إيطاليا “مستعدة لمواصلة الالتزام نفسه، والتصميم الهائل، والوعي بالمسؤوليات والتحديات التي تنتظرنا”.

وخلص الفانو الى القول “اننا نؤمن بنجاح المنظمة لاننا متحدون تحت رايتها في تاريخ مشترك ورغبة عميقة بالسلام والتعاون لمعالجة التهديدات الامنية بشكل مناسب”.