جينتيلوني: معاهدة اليوم تزيد علاقاتنا بفرنسا قوة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن معاهدة اليوم التي وقعناها مع فرنسا، تزيد علاقاتنا الثنائية قوة.

وفي تصريحات بعد الاتفاق الثنائي الذي وقعه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في روما الخميس، أضاف رئيس الوزراء “لقد قررنا إعطاء إطار أكثر استقرارا وطموحا للفكرة التي برزت في قمة ليون وتم التركيز عليها هنا، وهي معاهدة ثنائية تعطي هيكلا أكثر منهجية وموائمة لعلاقات تعاوننا”.

وذكر رئيس الحكومة الإيطالية أنه “اتيحت لنا الفرصة لتجديد التزاماتنا الثنائية التي اتخذناها في قمة ليون قبل اشهر مضت”، وأنه “من غير المجدي ان نتذكر مدى الأهمية التاريخية والاستثنائية للروابط بين فرنسا وايطاليا”.

وخلص جينتيلوني الى الإشادة بـ”العلاقات بين إيطاليا وفرنسا، التي تمتد جذورها عميقا في حضاراتنا وفي ثقافتنا المشتركة، والتي يغذيها تعاون اقتصادي مهم جدا”.