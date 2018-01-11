ألفانو: تشجيع خطوات جديدة لتنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيينا – دعا وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو الى تشجيع خطوات جديدة لتنفيذ بنود اتفاقيات مينسك بشأن أوكرانيا.

وفي الخطاب الذي ألقاه في فيينا الخميس، وافتتح به رسميا، رئاسة بلاده لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، أكد وزير الخارجية أن “الاستفزازات المتبادلة في أوكرانيا، أدت إلى خلق مناخ يهدد بتقويض تدابير بناء الثقة التي اتخذتها الأطراف”، المعنية “ويجب عكس هذا الاتجاه بتشجيع اتخاذ خطوات جديدة نحو التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك”.

وأكد ألفانو “أننا سندعم بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا بكل طاقاتنا”، وأن عمل هذه البعثة “ضروري لمنع أي تصعيد جديد وخطير للصراع”، وخلص مشددا على “ضرروة ضمان أمن البعثة”.