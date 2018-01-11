 مقتل فلسطينيين إثنين في غزة والضفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين إثنين قتلا مساء الخميس في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واضافت الوزارة أن “أمير عبد الحميد أبو مساعد (16 عاما)، قتل إثر اصابته بعيار ناري في الصدر في مواجهات اندلعت اليوم شرق البريج في غزة”، وأن “علي قينو (16 عاما)، اصيب بعيار ناري في الرأس أطلقه الجنود الإسرائيليون خلال تصدي فلسطينيين لهجوم لمستوطنين على قرية عراق بورين، جنوب نابلس، في شمالي الضفة الغربية”.

وتابعت الوزارة أن “3 فلسطينيين اصيبوا ، بينهم واحد حالته خطيرة، بالرصاص في المواجهات في شرق البريج في غزة”.

من جهة ثانية فقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 3 فلسطينيات في مدينة الخليل في الضفة الغربية بعد أن قالت إنهن خططن لتنفيذ عملية طعن.