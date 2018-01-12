بولدريني: اتفاق الهجرة مع ليبيا خطأ دون ضمانات حول حقوق الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني إن “الاتفاق مع ليبيا (بشأن المهاجرين) كان خطأً”، لأنه تم “دون اتخاذ إجراء يضمن حقوق المهاجرين”، منتقدة نهج وزير الداخلية ماركو مينيتي إزاء تدفقات الهجرة.

وفي تصريحات متلفزة مساء أمس، أضافت بولدريني المعروفة بدفاعها عن حقوق المهاجرين دائما، “إن معرفة أن المهاجرين لم يعودوا يأتون الى بلداننا لأنهم يباعون كسلعة، أمر لم يعطني راحة البال أبدا”.

وخلصت رئيسة مجلس النواب مشيرة إلى أن مراكز الاحتجاز في ليبيا “يسيطر عليها المتاجرون بالبشر أيضا، حيث بلغ بهم الأمر الى بيع المهاجرين أيضا”.