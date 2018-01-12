الخارجية الليبية: أخبار غير مؤكدة عن توجه السفينة الموقوفة في اليونان إلى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ قالت وزارة الخارجية الليبية إنها تتابع باهتمام ما ورد من اخبار حول توجه السفينة التي أوقفت في اليونان وعلى متنها حاويات محملة بمواد تدخل في صناعة المتفجرات بعد مغادرتها أحد الموانئ التركية إلى ليبيا، وتحديدا نحو مدينة مصراته.

وأضافت الخارجية في بيان الجمعة، أنه “في الوقت الذي تعلن الوزارة عن انزعاجها الشديد لهذه الأخبار إن صحت، فإنها قد قامت بمخاطبة وزارتي خارجية كل من تركيا واليونان للتحقق من هذا الامر”، كما “تؤكد الوزارة أن حكومة الوفاق الوطني ملتزمة بالقوانين واﻷعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة “.

وذكر البيان أن الوزارة “تدين أي محاوﻻت تسعى للإساءة لليبيا بأي شكل من اﻻشكال وتهدد استقرارها، كما تطلب من السلطات اليونانية بموافاتها بكل ما يستجد في التحقيقات التي تجريها بهذا الشأن”.

وخلصت الوزارة بالإشارة الى أنها “مستمرة في متابعة تطورات هذا الموضوع مع السلطات المعنية في كل من اليونان وتركيا من خلال القنوات الدبلوماسية “.