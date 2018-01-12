ترحيب أوروبي بالاتفاق على تشكيل حكومة في ألمانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه اليوم بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز لتشكيل حكومة ائتلاف في البلاد.

ويشعر المسؤولون الأوروبيون بالارتياح للتحالف الذي تم الإعلان عنه بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا، وحسب كلام نائب رئيس المفوضية غينتر أوتينغر، فإن “ما تم التوصل إليه اليوم أمر جيد بالنسبة لمستقبل أوروبا”.

ورحب المسؤول الأوروبي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بنتيجة المفاوضات بين الطرفين الألمانيين.

وأشار أوتينغر الى أن أوروبا تنظر بإيجابية لإظهار كل من ميركل وشولتز تصميمهما على العمل من أجل مستقبل أوروبا وتدعيم وإصلاح منطقة العملة الموحدة (اليورو).

وقد تضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم أيضاً تخفيض عدد اللاجئين المقبولين في ألمانيا خلال السنوات المقبلة.