ناشط إيطالي: هولوكوست جديد قائم في مياه لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال ناشط إيطالي إن “مياه لامبيدوزا تشهد محرقة (هولوكوست) جديدة، وتضحية بشرية نراها يوما بعد يوم أمام صمت عام”.

وأضاف بيترو بارتولو، طبيب من لامبيدوزا يعمل منذ سنوات في مجال الإسعافات الأولى للمهاجرين على الجزيرة، أنه “في ثلاثين عاما من العمل لمساعدة المهاجرين، شهدت مشاهد مروعة ومثيرة لنساء وأطفال ورجال”، لكن “للأسف، وبفضل التضليل الإعلامي من جانب سياسيين وصحفيين، هناك سعي لنشر الرعب، الخوف والتحامل ضد هؤلاء المهاجرين، من خلال سرد أكاذيب هائلة تروع الناس”.

وتابع “في عام 2016 وصل 180 ألف شخص”، الى إيطاليا “وهي أرقام لا تبدو متوافقة مع (الغزو الأجنبي) اللعين”. واوضح أنها “كذبة كتلك التي تقول إن المهاجرين سيكونون مسؤولين عن انتشار أمراض معدية قاتلة”. واختتم الدكتور بارتولو الى القول “في أكثر من ثلاثين عاما، لم نواجه أبدا أمراضا معدية خطيرة لدى كل من رسا على شواطئنا”.