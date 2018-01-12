جينتيلوني يأمل بتنافس أكبر بين شركات الطيران بمطار روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني عن الأمل بإمكانية أن يكون هناك تنافسا أكبر بين شركات الطيران بمطار روما، بهدف إنعاش هذه الشركات، ومن بينها الناقل الوطني الإيطالي السابق.

وأضاف رئيس الحكومة في تصريحات الجمعة، في إشارة إلى قضية أليتاليا، “حقيقة أن مطار روما الدولي (ليوناردو دافنتشي)”، بضاحية فيوميتشينو “تم تحديثه في السنوات الأخيرة، شيء ممتاز”، وربما “نتمكن من الحصول على مزيد من القدرة التنافسية لدى الشركات التي تعمل هناك”.

وكان وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كارلو كاليندا، قد قال الشهر الماضي، إن “لدينا ثلاثة عروض”، لشراء الناقل الوطني السابق، أليتاليا “وهدفنا هو التوصل الى إبرام اتفاق بهذا الشأن قبل الانتخابات” التشريعية المقرر أن تجري في آذار/مارس 2018.