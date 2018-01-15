مسؤول أمني ليبي: أرسال متدربين من خفر السواحل الى إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ أكد رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب العميد طارق شنبور، أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أصدر قرارا يقضي بإيفاد 21 متدرب إلى إيطاليا.

وقال شنبور في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، “إننا بصدد ترتيب إجراءات التأشيرة للمتدربين”، وأن “الذهاب إلى ايطاليا سيكون خلال شهر شباط/فبراير المقبل”، موضحا أن “المتدربين تابعين للإدارة العامة لأمن السواحل الليبي”، وأن “الدورة ستكون لمدة شهرين، تنقسم بين جزء نظري وآخر عملي، في مجال الغوص والإنقاذ البحري في المستوى المتقدم” .

وأشار شنبور الى أن “هذه الدورة تعد الثانية”، حيث “سبق وإن قمنا بإيفاد هذه المجموعة سنة 2013 إلى ايطاليا للتدريب”.

وأضاف شنبور أن “إيطاليا والاتحاد الأوروبي سيتكفلان بسداد رسوم التدريب والإقامة والتأمين الصحي”، وكذلك “المصروفات اليومية للمتدربين وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب”.