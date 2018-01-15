البابا: رافقوني بالصلاة في رحلتي إلى تشيلي وبيرو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – طلب البابا فرنسيس من المؤمنين، الصلاة لأجله، في رحلته الرسولية الثانية والعشرين.

وفي تغريدة أطلقها الاثنين على صفحته (بونتيفكس) بمدونة تويتر للتواصل الاجتماعي، التي تبث بـ9 لغات، أضاف البابا “أسألكم أن ترافقوا بالصلاة زيارتي إلى تشيلي وبيرو”.

هذا وقد انطلق البابا على متن طائرة تابعة لشركة أليتاليا عند الساعة 8:30 من مطار روما الدولي (ليوناردو دا فنتشي) بضاحية فيوميتشينو، متجها إلى عاصمة تشيلي سانتياغو، مع وصول متوقع عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، أي منتصف الليل بالتوقيت الإيطالي تقريبا.