موغيريني ترحب بتطور العلاقات الأوروبية–السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برو كسل – رحبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، باستعداد المملكة العربية السعودية لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

جاء هذا الموقف في بيان صدر عن مكتب المسؤولة الأوروبية اليوم بعد لقاءها مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وناقش الطرفان قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز الحوار والتعاون بين الطرفين في قطاعات متعددة.

أما في مجال السياسة الخارجية فقد جاء في البيان، “تبادلت السيدة موغيريني مع الوزير السعودي وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة وخارجها، وناقشا من بين أمور أخرى عملية السلام في الشرق الأوسط، سورية، العراق واليمن ولبنان و ايران”.

كما تطرق الحديث إلى تطورات الأزمة الخليجية، وأهمية الحفاظ على تماسك مجلس التعاون الخليجي.