جينتيلوني وبوتين يستعرضان أزمة ليبيا والوضع بمنطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشارت مصادر حكومية إيطالية إلى أن رئيس الوزراء باولو جنتيلوني استعرض والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المكالمة الهاتفية “الودية والمطوّلة” صباح الاثنين، من بين أمور أخرى، “الوضع في منطقة البحر الأبيض المتوسط مع التركيز بوجه خاص على ليبيا”.

وذكرت مصادر رئاسة الوزراء في روما، أنه في إطار تبادل وجهات النظر جرى التأكيد على الاهتمام الإيطالي-الروسي بشأن “تطورات الأزمة الليبية والالتزام المشترك للمساهمة في حل سياسي” لتلك الأزمة، فضلا عن الالتزام بـ”إستقرار تدريجي للمنطقة” بأسرها، كما أعرب جينتيلوني عن “تقديره للدور الذى لعبته روسيا تحت مظلة مجلس الامن الدولى” بهذا الخصوص.