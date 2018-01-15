إحصائية إيطالية: توقع تراجع الانتعاش الاقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما، 15 يناير – أظهرت إحصائية إيطالية أن الانتعاش الاقتصادي الذي بلغ عام 2017 نسبة 1.5٪ تقريبا، من المرجح أن يتراجع في وقت مبكر من العام الجاري.

ووفقا لمكتب دراسات نقابة الحرفيين والشركات الصغيرة (CGIA)، فإن “أحدث البيانات حول التوقعات التي أعدتها المفوضية الأوروبية لعام 2018، تشير الى أن من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيطاليا بنسبة 1.3٪”، لكن “جميع بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 التي تم رصدها، ستحقق نموا أكبر من نمونا”، حيث “ستبقى إيطاليا في نهاية الركب”.

وذكر البيان أن “اليونان، على سبيل المثال، التي عادة ما كانت في ذيل الطابور الأوروبي، ستزيد ناتجها الإجمالي هذا العام بنسبة 2.5٪، في حين أن فرنسا ستشهد زيادة بنسبة 1.7٪، وألمانيا 2.1٪ وأسبانيا 2.5٪”، وكذلك “استهلاك الأسر الذي سيشهد زيادة بنسبة 1.1٪، ونفقات الإدارة العامة التي سترتفع بمعدل 0.3٪، ستسجل زيادة تعدّ من بين الأضعف بين دول الاتحاد الأوروبي ككل”.

