مرشح رابطة الشمال الايطالية يحذر من إندثار “العرق الابيض” ببلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو-حذر مرشح رابطة الشمال لرئاسة إقليم لومبارديا (الذي عاصمته مدينة ميلانو)، أتيليو فونتانا، في تصريحات مثيرة للجدل من “إندثار العرق الاوروبي الابيض” نتيجة لتزايد تدفقات المهاجرين.

وقال مرشح رابطة الشمال اليمنية لإنتخابات مقاطعة لومبارديا التي تتزامن مع الانتخابات البرلمانية المعلنة في الرابع من شهر آذار/ماس المقبل، “المسألة هنا ليست مسألة كراهية للأجانب أو عنصرية، بل منطقية وعقلانية، حيث لا يمكننا الترحيب بجميع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا”. وأضاف في تصريح لـ(راديو بادانيا)، الذي يملكه الحزب اليميني المعارض، “علينا مواجهة خيارات: أن نقرر فيما إذا كانت مجموعتنا العرقية، عِرقنا الأبيض، ومجتمعنا الاستمرار في البقاء أو الاندثار”.

ولقد انتقد مسؤولون في أحزاب أخرى هذه التصريحات ، ووصفوها بـ”العنصرية”. ولكن أمين عام رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني، شدد في تصريح لاحق على أن “ثقافتنا، مجتمعنا، تقاليدنا، وطريقتنا في الحياة تتعرض للهجوم وهي في خطر”. وقال، في إشارة إلى تدفقات المهاجرين، “لا يزال الغزو مستمرا، حيث استؤنفت عمليات الرسو على سواحل البلاد في شهر كانون الثاني/يناير الجاري.”. وأردف “لون البشرة لا علاقة له بذلك، فهناك خطر حقيقي جدا: قرون من تاريخنا تواجه خطر الزوال إذا سيطرت الأسلمة، الذي لا نزال نقلل من شأنها، على الوضع أوروبا”.

وقال سالفيني، أحد قادة تحالف يمين-الوسط، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني، في تلميح لإمكانية الفوز في الانتخابات القادمة، “حكومتنا ستقنن أي تواجد إسلامي في البلاد”.