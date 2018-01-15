إيطاليا تعلن استضافة مؤتمر دولي الشهر القادم لدعم الجيش اللبناني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو الأثنين أن بلاده ستستضيف في نهاية شباط/فبراير القادم “اجتماعا دوليا لدعم القوات المسلحة والشرطة اللبنانية”، ملفتا، أمام جلسة اجتماع مشترك للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان (بغرفتيه النواب والشيوخ)، إلى ان هذه المبادرة “تؤكد على ان التعزيز المؤسساتي للبنان لا يزال أحد أولوياتنا”.

ووصف رئيس الدبلوماسية تنظيم المؤتمر الدولي المعني “المسؤولية الهامة”، وقال إن “نجاحه من شأنه يحقق دعما ملموسا لمسار الاستقرار في لبنان”.

وذكّر ألفانو بأنّ بعثة يونيفيل التابعة للأمم المتحدة في لبنان، التي تشارك فيها إيطاليا بنحو 1100 جندي، “لا تزال تشكل نموذجا لعمليات حفظ السلام والاستثمار في استقرار البلاد”. وزاد “هو استثمار سمح لنا بأن نكون محاورون متميزين للسلطات اللبنانية”.