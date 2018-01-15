وزير خارجية إيطاليا: 19 ألف إعادة طوعية للمهاجرين من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، أنجيلينو ألفانو أنه في عام 2017 “بفضل دعمنا الدبلوماسي والمالي، تمكنت المنظمة الدولية للهجرة من ترتيب حوالي 19 ألف إعادة طوعية للمهاجرين إلى بلدانهم من ليبيا”.

وقال ألفانو، خلال مداخلة أمام لجان الشؤون الخارجية والدفاع المشتركة لمجلس النواب والشيوخ اليوم الاثنين، “حققنا نتائج هامة في ليبيا بمجال مكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير عمليات الإتجار بالبشر، ودفعنا وكالات الأمم المتحدة للعودة للعمل من داخل البلاد”. واردف “لإعطاء إشارة فورية، مباشرة من جانب إيطاليا، خصصنا من (صندوق أفريقيا)، 10 و 18 مليون دولار لمفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، على التوالي، التي نساندها على أرض الواقع لجعل عملها أكثر فعالية”.

كما جدد ألفانو التأكيد على أن “أولويات إيطاليا” هي “تحسين الظروف في مخيمات المهاجرين في ليبيا واحترام حقوق الإنسان”، ولهذا السبب “مع وكالة التعاون الإيطالي قمنا بتوفير موارد هامة للمبادرات الإنسانية كي يتم تنفيذها في مراكز تجميع المهاجرين الليبية، بمساهمة المنظمات غير الحكومية الإيطالية والليبية”.