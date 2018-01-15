سعي أوروبي لدعم مسار جنيف لحل الأزمة السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – أجرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، لقاءين منفصلين اليوم مع كل من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ورئيس الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري .

ولم يصدر عن مكتب المسؤولة الأوروبية أي تعليق على اللقاءين المذكورين، لكن مصادر مطلعة أكدت أن الهدف منهما هو حشد مزيد من الدعم الدولي لعملية جنيف الرامية إلى إيجاد حل للنزاع في سورية.

ويأتي اجتماع موغيريني مع كل من الجبير والحريري في إطار الجهد الذي تبذله “لإنقاذ عملية جنيف”، في ظل اقتراب موعد المؤتمر الذي دعت إليه روسيا في سوتشي لحل النزاع السوري.

و كانت المسؤولة الأوروبية التقت الأسبوع الماضي المبعوث الدولي لسورية ستافان دي ميستورا، الذي قام بزيارة غير معلنة لبروكسل.

وأكدت المصادر نفسها على أن الاتحاد الأوروبي لايزال متمسكاً بعملية جنيف والقرارات الدولية خاصة القرار 2254 لحل الصراع السوري، دون إهمال أي مسارات أخرى، ونوهت “نحن نتحرك خلف الأمم المتحدة متمثلة بالسيد دي ميستورا”، حسب كلامها.

وأكدت المصادر أن الاتحاد لا يرغب بالانخراط في عملية تنافسية بين سوتشي وجنيف، مع إقرارها بأن ملامح التحرك في بروكسل ليست شديدة الوضوح.

وكانت موغيريني قد دعت إلى عقد النسخة الثانية لمؤتمر بروكسل حول سورية في الربيع القادم، بعد المؤتمر الأول العام الماضي، والذي اعتبره الاتحاد الأوروبي ناجحا.