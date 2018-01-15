إيطاليا تعلن الترتيب لإجتماع وزاري لدول عبور المهاجرين الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية الاثنين أنها ستنظم اجتماعا وزاريا لبلدان عبور المهاجرين في مقر وزارة الخارجية في العاصمة روما في 6 شباط/فبراير المقبل.

ويأتي هذا المؤتمر بعد اجتماع مماثل التئم بمقر وزارة الخارجية في 6 تموز/يوليو الماضي.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو في خطابه أمام اجتماع مشترك للجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ، إلى أنه “قمنا بإنشاء شكلا مبتكرا (من المؤتمرات) تم تكراره لاحقا على مستوى رؤساء الدول والحكومات”

وكانت باريس قد شهدت نهاية آب/أغسطس الماضي قمة لقادة سبع دول إفريقية وأوروبية، بمشاركة من الجانب الأوروبي ضمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ورئيسي الوزراء، الإيطالي باولو جينتيلوني، والاسباني ماراينو راخوي، ومن الجانب الافريقي رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، والرئيس التشادي إدريس ديبي والنيجري محمدو يوسوفو، إضافة إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني